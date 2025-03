Lotofácil 3350 paga R$ 6,5 milhões; veja os números sorteados

Moradores do Grande ABC que optaram por tentar a sorte no sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (24) podem engordar suas contas bancárias em até R$ 6,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira são:

01, 02, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

FELIZARDOS

Cinco apostas dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio de sábado. Os felizardos que levaram a bolada para casa fizeram suas apostas nas cidades de Canhotinho, em Pernambuco, Aracaju, em Sergipe, e Bady Bassitt, Guarulhos e Mauá, em São Paulo.

Cada uma das apostas ganhadores levou para casa R$ 229.197,46. Na faixa dos quatorze números, 669 apostas faturaram R$ 513, 10.

COMO FUNCIONA A LOTOFÁCIL?

A Lotofácil premia o apostador que acertar 15 dezenas sorteadas no universo de 25 números. Tem sorteio da loteria todos os dias, exceto no domingo e a aposta simples custa R$ 3,50.