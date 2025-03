Virginia compartilha fotos de primeira viagem sem os três filhos: Muito feliz com tudo

Virginia Fonseca abriu seu álbum de fotos da viagem que está fazendo ao lado de Zé Felipe e amigos, nesta segunda-feira, dia 24. A influenciadora compartilhou os registros das primeiras férias sem os três filhos, os pequenos Maria Alice, de três anos de idade, Maria Flor, de dois anos de idade, e José Leonardo, de seis meses.

A famosa está em Punta Del, no Uruguai ao lado da assessora do marido Maressa Lopes, o assistente de Virginia, Hebert Gomes, o influenciador Lucas Guedez, e Duda Freiret e João Victor Cocá, um casal próximo dos dois. Na publicação, ela escreveu:

Vivendo com! Primeira viagem que fazemos com amigos, sem as crianças e tá sendo incrível para nós! Muito feliz com tudo, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por essa viagem sensacional. Toda honra e glória a Deus, 2025 é NOSSO.