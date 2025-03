Ed Westick, astro de Gossip Girl, celebra chegada do primeiro filho

Ed Westick conhecido por interpretar Chuck Bass em Gossip Girl anunciou o nascimento do primeiro filho, Oscar Alexander Westwick. O bebê é fruto do casamento do astro com a modelo Amy Jackson, que já tem um filho de outro relacionamento. Eles ainda não tinham revelado o sexo da criança.

Através das redes sociais, o ator celebrou a chegada do herdeiro e revelou o nome do pequeno:

Bem-vindo ao mundo, bebê. Oscar Alexander Westwick.

Óbvio que os fãs do ator adoraram a notícia e deixaram comentários felicitando os novos papais:

O nome perfeito!!!, elogiou uma.

Mini Chuck Bass, brincou uma segunda.

Vale lembrar que Ed Westwick e a esposa anunciaram a gravidez no dia 31 de outubro de 2024. A novidade foi revelada por meio das redes sociais do casal, dois meses depois deles se casarem. O casal assumiu o romance em 2022.

Felicidades a essa linda família!