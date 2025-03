Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (25)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Terça-feira é dia de fortalecer laços! No trabalho, suas ideias contagiantes melhoram as relações profissionais e ajudam a superar disputas. Cuidado apenas com o excesso de tarefas ao longo do dia. Amor? Valorize o que você tem de melhor!

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: "12, 28, 01"

Hoje é um dia perfeito para resolver pendências de trabalho com praticidade e disciplina. Sua concentração está em alta, aproveite! À noite, priorize sua saúde e tente adotar hábitos mais saudáveis. No amor, a rotina pode surpreender.

COR: DOURADO

PALPITES: 21, 48, 28"

Prepare-se para um dia de alto-astral e harmonia! Com a Lua brilhando forte, há grandes chances de boa sorte em jogos e sorteios. Aproveite a energia positiva para cultivar o espírito de equipe no trabalho. No amor, aproveite cada momento maravilhoso com seu par.

COR: AZUL-CLARO

PALPITES: "60, 51, 15"

Hoje é dia de mostrar suas super habilidades no trabalho e, de quebra, apresentar resolução de problemas em casa. Vá em frente com os desafios, até os mais tediosos parecerão mais fáceis. Mantenha-se unida ao seu par, mas afaste o ciúme.

COR: LARANJA

PALPITES: "01, 48, 39"