Arrascaeta sofre lesão no adutor da coxa e preocupa o Flamengo para a estreia do Brasileirão

Os torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa com uma notícia preocupante antes da estreia no Brasileirão. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que o meia Arrascaeta realizou exames médicos que constataram uma lesão no adutor da coxa direita enquanto estava à serviço da seleção uruguaia. O tratamento já foi iniciado com o departamento médico do Uruguai.

Na última sexta, quando esteve em campo contra a Argentina, pelas Eliminatórias, Arrascaeta deixou o gramado antes do fim do primeiro tempo alegando dores na região. Posteriormente, foi cortado pela delegação do país e está fora do duelo contra a Bolívia.

A tendência é que Arrascaeta não seja relacionado para a partida contra o Internacional, pela primeira rodada do Brasileiro. Por outro lado, o compatriota do camisa 14, De La Cruz, não preocupa o Flamengo para o jogo contra os gaúchos. O meia também foi cortado da seleção, mas não por questões médicas e estará à disposição no duelo que acontecerá neste sábado, no Maracanã.

O meia Gerson, cortado da seleção brasileira após sentir dores na posterior da coxa esquerda, fará novos exames de imagem no Flamengo nesta segunda-feira. O atleta chegou a ser monitorado pelo médico da seleção, que constatou apenas contratura e fadiga no local. Caso esteja apto, ele provavelmente será titular no próximo jogo do clube carioca.

Um dos principais nomes do Flamengo no Estadual, o atacante Bruno Henrique é dúvida contra o Internacional. Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ele iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo. O zagueiro e lateral Danilo, que já realiza trabalhos dentro das quatro linhas, também não tem sua presença confirmada.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Viña e o atacante Pedro seguem cumprindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico e não estarão à disposição de Filipe Luís.