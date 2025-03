Após acidente, Anchieta e Imigrantes registram tráfego congestionado

Atenção motoristas, a Rodovia dos Imigrantes e a Via Anchieta registram trânsito lento nesta segunda-feira (24). Segundo a Ecovias, nesta manhã, no sentido Litoral, Via Anchieta tem tráfego congestionado do km 44 ao km 50 devido a acidente.

Já no sentido São Paulo, há congestionamento na Rodovia dos Imigrantes do km 58 ao km 54 e do km 50 e do km 46.

Tráfego normal nos demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes. A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para inversão de mão de direção devido a acidente. Tempo bom com visibilidade boa.

O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.