Elba Ramalho fecha 3ª Entoada Nordestina, que atrai 33 mil pessoas em Ribeirão Pires

Embalado pela riqueza cultural e gastronômica do Brasil, a 3ª Entoada Nordestina de Ribeirão Pires atraiu cerca de 33 mil visitantes ao longo de três dias de festa. Na noite deste domingo (23), Elba Ramalho subiu ao palco para encerrar o evento em grande estilo, levando o público ao delírio com grandes sucessos da carreira. Os visitantes também aproveitaram a diversidade gastronômica, apresentação circense e shows de artistas locais.

Pela primeira vez cantando em Ribeirão Pires, a cantora Elba Ramalho falou sobre o sentimento de tocar na 3ª Entoada Nordestina da cidade. “Estar aqui pela primeira vez é sempre surpreendente. Uma sensação nova e uma grande alegria. Hoje, o Nordeste é o Brasil e não há uma divisão mais. A cultura está em cada canto do País”, disse Elba Ramalho.

Dagmeire de Souza, 61, moradora de Mauá, fã da cantora, veio prestigiar o show de Elba Ramalho ao vivo pela primeira vez. “Acompanho ela há anos e estou tendo a chance de vê-la de perto. É muito bom ter um evento como esse tão próximo da gente”, disse.

A Cia Navega Jangada realizou a apresentação do espetáculo infantil “Temos Vagas”, que trouxe atividades circenses ao público. No palco Cajueiros, Sapinho da Charrete, Edinho Ramalho, Forró do Vital e Fabinho Zabumbão foram atrações musicais durante o domingo. Atividades culturais, como o Maracatu - Balanço das Água e o grupo de frevo também foram atrações.

Durante o fim de semana, o Palco Macaxeira recebeu shows de Enok Virgulino e Bicho de Pé. Nos três dias, diversos artistas locais trouxeram o melhor da música nordestina.

“Tivemos um grande resultado econômico e social nesta 3º edição da Entoada Nordestina. Fechamos a noite comemorando também o aniversário de 71 anos da cidade com grande show da Elba Ramalho. O evento é um dos destaques do nosso calendário em uma cidade que valoriza e celebra a cultura do Nordeste do Brasil”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

A 3º Entoada Nordestina fez parte da programação do aniversário de 71 anos de Ribeirão Pires. Nesta terça-feira (25), a Prefeitura de Ribeirão Pires inaugura a Pinacoteca Municipal Guilherme de Carvalho Dias, nas dependência da Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires e do Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, na Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Centro.