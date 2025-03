Trecho da Rodovia Régis Bittencourt é interditado devido à chuva

A chuva que atinge o Estado de São Paulo neste domingo, 23, causou um alagamento no km 286 da Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra. De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela via, a pista sentido São Paulo está interditada e o fluxo está sendo desviado por dentro de Itapecerica.

Na capital, a linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) opera de forma parcial devido a alagamento na via. Os trens não estão circulando entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, todas as regiões da cidade estão em estado de atenção para alagamentos.

Em balanço publicado na tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros afirmou que, das 15h às 17h, atendeu oito chamados de queda de árvore na capital paulista e na região metropolitana. Entre os locais de acionamento na cidade estão Jaraguá e São Domingos, na zona norte, e Campo Limpo, na zona sul.

Conforme a corporação, houve ainda quatro chamados para enchentes no Alto de Pinheiros, na zona oeste, e nas regiões do Morumbi, Jardim Ângela e Capão Redondo, na zona sul. Até o momento, não houve ocorrência de desabamentos. Também não há relatos de vítimas.

Na cidade, a chuva atinge principalmente o Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo, MBoi Mirim, Guarapiranga, Engenheiro Marsilac, Capela do Socorro e Parelheiros, segundo o CGE.

No Estado, além de Itapecerica da Serra, há chuva forte em cidades como Embu das Artes, Taboão da Serra, Cotia, Carapicuíba, São Lourenço da Serra, Itapevi e Jandira.