Andreense Giovanni Vianna leva título no STU de Porto Alegre

Giovanni Vianna, skatista de Santo André, conquistou o título na etapa de Porto Alegre do STU Pro Tour, competição de skate street masculino realizada neste domingo (23). Com manobras precisas e uma apresentação sólida, ele garantiu o primeiro lugar no pódio. O segundo posto ficou com Carlos Ribeiro, representante de Novo Hamburgo, enquanto o peruano Ângelo Caro fechou a lista dos três melhores, ficando com a terceira colocação.

Mesmo sem competir há três meses e com uma lesão no joelho, quem também venceu foi Rayssa Leal, que dominou, neste domingo, a final do street feminino no STU de Porto Alegre, conquistando a etapa do Pro Tour em sua estreia na temporada. Ao lado de outras quatro brasileiras na decisão, a jovem de 17 anos mostrou confiança desde a primeira descida e se sagrou campeã no Rio Grande do Sul.

"Eu estava com um pouco de dor. Não vou mentir", revelou Rayssa Leal, logo após a conquista. Além dela, Maria Lucia, gaúcha, fechou o pódio na terceira posição, que ainda contou com a espanhola Daniela Terol no segundo lugar.

A partir deste ano, o STU de Porto Alegre se expandiu para a categoria Pro Tour, em que recebe competidores de todo o mundo. Além dos brasileiros, que dominam as finais neste ano, 35 estrangeiros, de 18 nacionalidades do evento, competiram ao longo dos últimos dias.

Após ausência em 2024, em função dos Jogos Olímpicos de Paris, os principais nomes do skate retornaram à etapa do Circuito Mundial. É o caso da própria Rayssa, atual campeã mundial e que optou por não disputar a competição no último ano.

Também de Santo André, Raicca Ventura ficou na última colocação na disputa do park feminino.