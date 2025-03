Corinthians x Palmeiras: venda de ingressos começa nesta segunda (24)

A venda de ingressos para a grande final do Paulistão Sicredi 2025 entre Corinthians e Palmeiras, começa nesta segunda-feira (24). As vendas ocorrerão de forma escalonada, com prioridade para membros do programa Fiel Torcedor. O jogo será disputado na Neo Química Arena na quinta-feira (27), às 21h35.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente pelo site oficial do programa Fiel Torcedor (https://www.fieltorcedor.com.br). Não haverá bilheteria física, e o Corinthians alerta os torcedores para que se atentem ao endereço correto para evitar golpes.





Calendário de vendas

Segunda-feira (24):

- 9h: Abertura para Não Pagantes e PCDs.

- 11h: Venda de estacionamento para proprietários do plano Minha Cadeira.

- 13h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais e do plano Meu Amor.

- 15h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 60 pontos ou mais.

- 17h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 40 pontos ou mais.

- 19h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 20 pontos ou mais.





Terça-feira (25):

- 10h: Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor.

- 19h: Abertura para o público em geral.





Descontos para Fiel Torcedor





Os torcedores cadastrados no programa Fiel Torcedor contarão com descontos especiais na compra dos ingressos:





- Plano Minha Vida: 28% a 64% de desconto.

- Plano Minha História: 38% a 69% de desconto.



- Plano Meu Amor: 58% a 62% de desconto.





O clube recomenda que os torcedores regularizem e atualizem seus cadastros no programa para garantir uma melhor experiência na compra dos ingressos.





Preços dos ingressos





Os valores dos ingressos variam conforme o setor do estádio:





- Setor Norte e Sul: R$ 80,00



- Leste Superior Lateral e Central: R$ 140,00



- Leste Inferior Lateral: R$ 160,00



- Leste Inferior Central: R$ 220,00



- Oeste Superior: R$ 700,00



- Oeste Inferior Corner: R$ 750,00



- Oeste Inferior Lateral: R$ 875,00