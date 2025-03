Hailey Bieber compartilha foto do filho com Justin usando camisa do Brasil

Fofura! Hailey Bieber usou as redes sociais no último sábado, dia 22 para agitar o fã brasileiro ao mostrar um clique adorável de Jack Blues, seu filho com Justin Bieber. Filha de mãe brasileira, a modelo postou nos Stories uma foto do herdeiro usando uma camisa com as cores do Brasil, e que ainda, continha o sobrenome Bieber e o número 10 nas costas. A empresária também está com um casaco verde, combinando com Jack.

Ela e Justin Bieber, não mostram o rosto do filho, então, é possível apenas ver a roupinha e os pés do bebê. Na ocasião ainda, ela aproveitou para comentar que o pequeno já está com sete meses de vida.

"Sete meses. O tempo está voando tão rápido", escreveu Hailey.

Para quem não sabe, Hailey é filha da designer Kennya Deodato, filha de Eumir Deodato, que foi um dos grandes nomes da Bossa Nova. Apesar da conexão com o Brasil, Hailey não é fluente no idioma, mas expressou seu carinho pelo país tatuando Minas Gerais no tornozelo. Falta um ano para a Copa do Mundo, mas acho que o pequeno já terá o uniforme para torcer pela nossa Seleção, não é?