João Fonseca é comparado com número 1 do mundo e Alcaraz

A atuação de João Fonseca no Masters 1000 de Miami pegou o rival Ugo Humbert, número 20 do mundo, de surpresa. Favorito para o duelo e cabeça de chave no torneio, mesmo após tropeços recentes, o francês não esperava o desempenho que o brasileiro teve em sua segunda partida do torneio e o comparou com Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz logo após o triunfo do brasileiro.

"Ele jogou muito. Raramente enfrentei um cara que jogasse tão rápido. Tive um pouco dessa sensação quando joguei contra Alcaraz na Copa Davis, Sinner em Roma. Ele me venceu em todos os lugares e jogou um grande jogo. Eu me recuperei fim, mas ele foi mais forte hoje", disse Humbert, ao L''Équipe, após a derrota, em sua estreia em Miami.

Tanto Sinner, quanto Alcaraz, são nomes importantes para a história recente de João Fonseca no tênis. Ao eliminar Humbert, o brasileiro de 18 anos se tornou o atleta mais jovem, desde o espanhol a chegar à terceira rodada de um Masters. Em 2021, o número 3 do mundo - e que já está eliminado do torneio de Miami neste ano -, alcançou o feito.

Já o número 1 do mundo é um dos ''responsáveis'' por Fonseca estar no circuito da ATP hoje em dia. No último ano, o italiano ajudou a convencê-lo a desistir do esporte universitário nos Estados Unidos para entrar de vez no esporte profissional. "Desde o início eu estava pensando em ir para a universidade. Estava comprometido com Virgínia e ele (Sinner) me disse: ''você está indo para a universidade? Você é bom demais para isso, vá para os profissionais''", contou o brasileiro, em 2024.

A comparação de Humbert se prova dentro de quadra. Em Miami, o brasileiro se vingou do rival, que o havia derrotado na Copa Davis, no início deste ano, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, o brasileiro tem 26 partidas disputadas em 2025 e apenas quatro derrotas.

Com a campanha até agora em Miami, Fonseca já se aproxima do top 50 no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Em março de 2024, João Fonseca era o 341º do mundo. Na próxima fase, ele encara o adversário mais difícil até agora no torneio: Alex de Minaur, australiano de 26 anos e número 11 do mundo, que derrotou o chinês Bu Yunchaokete em sua estreia como cabeça de chave na Flórida. O duelo acontece nesta segunda-feira.