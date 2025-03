'Buraco no céu': fenômeno raro no litoral de SP assusta moradores; entenda

Na última semana, moradores de Peruíbe, no litoral paulista, ficaram surpresos ao observar um fenômeno raro no céu: um "buraco" entre as nuvens que chamou a atenção de quem passava pela cidade. As imagens do estranho ocorrido rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando uma onda de especulações e dúvidas entre os internautas.





A dona de casa Priscilla Giusti, de 54 anos, foi uma das testemunhas do evento e registrou o momento na Praia do Centro. "As nuvens estavam muito estranhas. Quando se abriram daquele jeito, parecia algo surreal", afirmou.





Em entrevista ao G1, o especialista em meteorologia e agrometeorologia Rodolfo Bonafim, do Canal Geoastrodica, explicou que o fenômeno, conhecido como "Altocumulos estratiforme", ocorre quando gotículas de água se elevam e, ao atingir camadas médias da atmosfera, congelam ao entrar em contato com temperaturas negativas, formando cristais de gelo. Esses cristais criam o buraco no centro da nuvem, causando o efeito visual observado.





Bonafim tranquilizou a população, destacando que esse tipo de nuvem é inofensivo e não está associado a tempestades. Ele também ressaltou que o fenômeno pode ser um indicativo de uma área de baixa pressão se formando no mar. Popularmente, esse fenômeno é chamado de "Fallstreak hole", mas, apesar de impressionante, não oferece riscos aos moradores.