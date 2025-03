Imigrantes registra lentidão em ambos os sentidos neste sábado (22)

Atenção motoristas, a Rodovia dos Imigrantes tem trânsito lento neste sábado (22) de tarde. Segundo a Ecovias, na Imigrantes, há lentidão no sentido Litoral, do km 47 ao km 53, devido ao alto fluxo de veículos. Já no sentido Capital, o tráfego está lento do km 54 ao km 46 também por alto fluxo de veículos.

Os demais trechos do SAI estão com tráfego normal. Veículos com destino a São Paulo devem utilizar a via Imigrantes. Tempo bom com visibilidade boa.

O SAI está em Operação Descida 7X3. Motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.