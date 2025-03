Frozen e Patrulha Canina agitam São Bernardo neste fim de semana

O outono chegou e trouxe para a Esplanada do Paço Municipal de São Bernardo, no Centro, personagens que adoram essa estação do ano. Elsa, Ana, Kristof e Olaf vão animar o fim de semana do público, garantindo diversão para toda a família. A atração se dará dentro do Programa Viva o Paço neste fim de semana, 22 e 23 de março.

Além dos intérpretes da Frozen, a Patrulha Canina também estará presente. O ‘Viva o Paço’ ganhará essas novas atrações, além de diversas brincadeiras, espaços para esportes e muita música, criando importante alternativa de passeio para os moradores da cidade e da região.

"O Viva o Paço já se transformou em tradição em São Bernardo. E a chegada dos personagens vem trazer mais interação com o público e alegria para toda a população. Nossa cidade está mais feliz, com programas que levam mais dignidade, respeito e lazer", ressaltou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

A secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis, reforçou que a programação é democrática, voltada para os filhos e para os pais. "Tanto no sábado quanto no domingo vamos ter apresentações musicais para embalar a noite dos papais, mamães e avós, enquanto a garotada se diverte com toda a programação. É muito gratificante ver o quanto a Esplanada do Paço está cheia de vida.”

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (22)

14h às 20h - Brinquedos infláveis, cama elástica, quadras para jogos de tênis, futebol de golzinho e mini vôlei

14h às 22h - Caminhão do giro, quadra de basquete 3x3 e triciclo

15h às 20h - Ryder, Marshall, Skye, Rubble e Marshal (Patrulha Canina) e Branca de Neve

16h às 20h - Distribuição gratuita de pipoca e algodão doce

18h às 22h - Bumblebee e Atonled

19h - Show Trio Marrom

DOMINGO (23)

14h às 20h - Brinquedos infláveis, cama elástica, quadras para jogos de tênis, futebol de golzinho e mini vôlei

14h às 22h - Caminhão do giro, quadra de basquete 3x3 e triciclo

15h às 20h - Personagens Frozen (Elsa, Ana, Kristof e Olaf) e palhacinhos (Abobrinha e Sanduíche)

16h às 20h - Distribuição gratuita de pipoca e algodão doce

18h às 22h - Bumblebee e Atonled

19h - Show de Marisol do Forró