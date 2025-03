Maíra Cardi conta como é a relação do filho com dinheiro: Ele é muito conservador

Após gravar um vídeo ao lado de sua nora, Thuani Todeschini, Maíra Cardi gravou com o herdeiro Lucas Cardi, que está prestes a se casar. Durante a gravação, uma internauta questionou como era a relação do jovem com dinheiro e se a empresária iria continuar sustentando ele.

Segundo Maíra, Lucas sempre foi muito tranquilo e conservador:

- Essa era minha briga com eles. Eles não tinham dinheiro para se sustentar, e isso nunca foi um problema para mim. O Lucas sempre teve meu cartão black sem limite, mas ele é muito conservador, sempre foi assim.

A empresária relembrou que presenteou o filho com um Mustang conversível zero quando ele tinha apenas 16 anos de idade, mas não retirou da garagem:

- Do jeito que dei, ficou na garagem, porque ele não liga, é muito tranquilo.

Maíra explicou que atualmente o filho e a nora trabalham e conseguem se sustentar:

- Hoje eles trabalham, têm seu próprio dinheiro e conseguem se sustentar, mas ainda usam meu cartão, explicou ela, deixando claro que após a cerimônia o cartão será cortado.