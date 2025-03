Nicolas Prattes e Sabrina Sato abrem álbum de fotos da lua de mel

Após a temporada carnavalesca de Sabrina Sato, que desfila em São Paulo e no Rio de Janeiro, a apresentadora embarcou para sua lua de mel com Nicolas Prattes.

Os dois, que oficializaram a união no dia 10 de janeiro, embarcaram para África e através das redes sociais estão compartilhando diversas fotos e vídeos da viagem romântica.

Tudo isso vivemos no nosso primeiro dia aqui. E foi simplesmente inesquecível! Acordamos para ver o sol nascer e terminamos o dia assistindo ao pôr do sol e que espetáculo da natureza! Aqui, tudo é ainda mais mágico. Já tivemos elefantes passeando e comendo na nossa varanda, leões descansando por perto e até leopardos caminhando bem diante dos nossos olhos. O silêncio da savana, o céu estrelado à noite e essa conexão tão intensa com a natureza tornam tudo unico. Viver isso ao lado do amor da minha vida faz tudo ser ainda mais especial! Te amo muito Nicolas, escreveu Sabrina.

Nicolas também contou um pouco da experiência e, segundo ele, o primeiro dia pareceu uma vida inteira:

Estamos no 1º dia da nossa lua de mel. Enfim, aqui. E já parece uma vida inteira. Cada foto, é para que chegue até vocês essa magia selvagem e perfeita, quando vivemos algo assim, parece ser da vontade divina que esse sentimento seja compartilhado. Nossa lua de mel já é mais do que uma viagem; está sendo a celebração do nosso amor em um cenário único e sagrado. Cada instante tem durado uma eternidade e assim será. Por aqui, Quem nos acorda? Elefantes, elegantes, em nossa varanda. Ainda é o 1º dia dessa viagem interna e externa. Seguiremos??E tudo no filme do rei leão era verdade, Pode-se sentir o Amor, no Ar.