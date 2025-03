Pai de Neymar Jr. posta vídeo com momentos exclusivos do jogador com os três filhos: São herança do Senhor

Momento paizão! Neymar Pai usou as suas redes sociais para postar um vídeo do craque brasileiro ao lado dos filhos: Davi Lucca, Mavie e Helena.

Na gravação foi possível ver Neymar Jr. em diversos momentos com os herdeiros, como brincando de guerrinha de bexiga ou na piscina de bolinha. Além de dançar ou ser maquiado pela herdeira do meio. Vale pontuar que além dos três, Neymar será pai de mais uma menina, a Mel, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Boa noite !! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles!Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. - Salmos 127:3-5, escreveu o empresário na legenda.

Davi Lucca é fruto do antigo relacionamento do craque com Carol Dantas; Mavie é filha dele com Bruna Biancardi; Helena é fruto de um breve envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly.