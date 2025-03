Azulão recebe a Inter de Bebedouro com promoção torcida solidária neste sábado (22)

O São Caetano Futebol disputa o último jogo da fase de classificação da Série A-4 do Campeonato Paulista contra a Internacional de Bebedouro, neste sábado (22), às 15h, no Estádio Anacleto Campanella.

A partida, que vale para confirmar a segunda colocação do time do Grande ABC, terá promoção da torcida solidária. Para os interessados em assistir ao jogo, basta levar 1kg de alimento não perecível e pagar a meia entrada, no valor de R$ 5,00. A troca do alimento pelo ingresso deverá ser feita na bilheteria 1 do estádio a partir das 12h. Os alimentos recolhidos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano.

O Azulão está na segunda colocação, com 25 pontos - sete vitórias, quatro empates e três derrotas - e, se confirmar a segunda colocação, pegará o sétimo colocado geral nas quartas-de-final, decidindo o segundo confronto em casa. A primeira colocação já é do União Barbarense, com 29 pontos.

O São Caetano Futebol tem um dos destaques da competição. O atacante Fábio Azevedo tem 11 gols em 13 partidas disputadas até agora, com uma média de 0,85 gols por jogo. Fábio Azevedo não atuou contra o Penapolense na última rodada, mas é presença certa neste sábado.