Eric Silva aposta na renovação para vencer disputa pela presidência do PT

O PT se prepara para o PED (Processo de Eleição Direta) em todas as instâncias do partido, cujo primeiro turno ocorrerá em 6 de julho, após hiato de 12 anos. Em Santo André, Eric Silva, 32 anos, é uma das apostas para a presidência do diretório e vem com o objetivo de reestruturar o partido na cidade, bem como atrair jovens para a sigla.

O petista conta com apoios de peso na cidade e em nível nacional. O experiente vereador andreense Tiago Nogueira, bem como o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, apoiam o projeto do ex-assessor parlamentar de disputar a eleição interna deste ano na cidade. Novas lideranças devem compor em breve o grupo de apoio a Eric Silva.

De família de militantes petistas, o jovem traz na bagagem grande experiência política. Participou do diretório municipal, foi dirigente estadual do PT na gestão de Luiz Marinho, assessor parlamentar na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e coordenador das últimas duas campanhas de Tiago Nogueira a vereador.

“Venho me preparando para disputar as eleições internas do PT e conduzir o partido nesse processo de reconstrução na cidade. Hoje a legenda já vive um momento diferente em Santo André. Há quatro anos o partido tinha dois vereadores. Agora temos três, sendo um jovem e com muita vontade (Clovis Girardi), e outro, que é o Tiago, com muita experiência. Tem ainda o Wagner Lima, que é ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos. Então, entendo como um dos melhores quadros que a cidade já teve”, pontuou.

Eric Silva tem entre suas propostas abrir espaço para os jovens fazerem política e, dessa forma, atrair novos nomes para a sigla. “É um desafio. Como a gente traz essas pessoas? Dando espaço. Lula tem um diálogo muito bom com a juventude. Quando a gente coloca uma candidatura a presidente jovem é um pouco de trazer esse encantamento novamente. Como o jovem estará no partido se ele não se vê nele? Por isso que me coloco como candidato. Me sinto preparado para conduzir esse novo sonho do PT”, afirmou.

Tiago Nogueira destacou que uma de suas preocupações em relação ao futuro do partido é a renovação dos quadros tanto em Santo André, como em nível Grande ABC e nacional. “No último período sofremos muito. Perdemos a prefeitura e a sede própria, bem como a bancada diminuiu. Temos agora de reconstruir. O Eric tem 32 anos e tenho essa preocupação com a renovação geracional. Não vou desprezar quem tem experiência e o pessoal antigo como eu, mas temos de começar a ser minoria na chapa. Vamos trazer gente nova”, disse Tiago Nogueira, ao complementar que a principal tarefa após o PED é a reeleição do presidente Lula.