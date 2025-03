Consórcio elabora carta com sete metas para o futuro da Billings

O Consórcio Intermunicipal apresentou ontem carta-compromisso contendo recomendações sobre futuras medidas visando à proteção e preservação da Represa Billings, que celebra 100 anos na próxima semana. O documento aguarda assinatura do presidente da entidade regional e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), em reunião na próxima sexta-feira (28), que deve contar com o chefe do Executivo da Capital, Ricardo Nunes (MDB).

A carta foi apresentada durante seminário promovido pelo movimento “Grande ABC: Para Onde Vamos?”, que une o Consórcio Intermunicipal a outras entidades e universidades, como a USCS (Universidade de São Caetano), a fim de discutir políticas sustentáveis para a região.

O tema central do encontro foi a Billings, que chega ao seu centenário na quinta-feira (27), banhando 164 quilômetros de margens em São Paulo, São Bernardo, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Ao todo são sete metas apontadas no documento: realização de ações para proteção e recuperação ambiental; saneamento e controle de poluição; inclusão e cooperação com comunidades, como indígenas; educação e sen-sibilização ambiental nas escolas; incentivo ao ecoturismo e sustentabilidade; gestão visando garantir maior influência das prefeituras em discussões no Subcomitê Billings-Tamanduateí.

Por fim, a carta propõe o protagonismo do Consórcio Intermunicipal como entidade regional responsável pela governança das políticas ambientais no Grande ABC. Desse modo, a instituição ampliaria o seu papel em ações e trabalhos para revitalização do manancial.

O professor da USCS e coordenador da iniciativa “Grande ABC: Para Onde Vamos?”, Daniel Vaz, destacou o momento de união do Consórcio Intermunicipal para integrar políticas regionais, como as que foquem na Billings, referenciando a participação de São Paulo e o iminente retorno de São Caetano ao colegiado.

“Esse momento é muito particular. Teremos na semana que vem todos os sete prefeitos (da região). Por questões menores, deixamos de cuidar do Grande ABC. Essa região se acostumou a trabalhar em conjunto e o prefeito Marcelo Lima teve o papel de aglutinar novamente”, disse.

O secretário-executivo da instituição regional, Aroaldo Oliveira Silva, comentou a presença da Capital junto ao Grande ABC em prol da Billings e das áreas de manancial. “A ideia é envolver São Paulo nesse debate e assim avançarmos. Por isso, temos a intenção de estender essas ações pesadas no Consórcio e dialogar com a gestão do prefeito Ricardo Nunes”, destacou.

Também participaram da mesa a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal de São Bernardo, Ruth Cristina Ferreira Ramos, a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da USCS, Maria do Carmo Romeiro, e a professora Marta Marcondes.