Haddad: Esperamos que concorrência entre bancos faça juro cair mais com consignado privado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 21, que há uma expectativa de que a concorrência entre os bancos promova uma redução dos juros no novo consignado privado, além do maior acesso aos dados sobre a vida financeira dos trabalhadores.

"Você imagina se a gente for promovendo um maior conhecimento por parte do sistema financeiro da vida do trabalhador; ele olhando o histórico da pessoa, vai falar, esse cara tem toda a condição de pagar esse empréstimo. Não tem por que eu cobrar 5% dele, cobrar 6% ao mês; eu tenho confiança no histórico dele e vou jogar essa taxa lá pra baixo", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ao comentar sobre como funciona a atuação do ministro da Fazenda, Haddad respondeu que quem ocupa o cargo acaba se envolvendo com todos os assuntos, de diferentes ministérios. Segundo ele, é difícil se descolar do governo.