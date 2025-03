Conecta São Bernardo promove intercâmbio a jovens de baixa renda

Estudantes de baixa renda, entre 15 e 17 anos, e matriculados na rede municipal ou estadual de ensino de São Bernardo podem se inscrever para programa de intercâmbio na Irlanda. A gestão do prefeito Marcelo Lima (Podemos) vai conceder auxílio financeiro para gastos durante a viagem de estudos pelo período de 30 dias no país europeu e também para ajudar nos preparativos antes do embarque.

Nesta primeira etapa do programa, 20 jovens intercambistas serão contemplados pelo Conecta São Bernardo. “Este programa é para o jovem que sempre sonhou em estudar lá fora, em outro País, e muitas vezes fraquejou. Agora ele vai olhar e dizer que vai valer a pena, porque o poder público está do lado dele”, disse o chefe do Executivo.

A primeira turma deve embarcar para a Europa em julho deste ano. O intercâmbio vai oferecer vagas também em janeiro. A ideia da Prefeitura é a cada ano aumentar o número de participantes.

Segundo Marcelo Lima, 15 dias antes do embarque os selecionados receberão R$ 1 mil para comprar roupas e preparar a bagagem. No dia de deixar o Brasil, outros R$ 5 mil serão disponibilizados para cada um dos estudantes. O valor financeiro será para atividades de lazer, transporte no país dos estudos e atividades extracurriculares.

Para entrar na Irlanda não é necessário visto e todos os trâmites legais como passaporte, hospedagem e matrícula na instituição de ensino ficarão a cargo da empresa parceira da Prefeitura.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em dar oportunidade para jovens que sonham em estudar fora e aprender língua estrangeira durante uma experiência internacional, mas que, dificilmente, teriam condições financeiras de custear os estudos no Exterior.

“A ideia do programa é que esses jovens voltem preparados e se empolguem com essa experiência, com a oportunidade que estamos dando e foquem ainda mais nos estudos, buscando as melhores universidades”, disse Marcelo Lima.

A Administração municipal destinará R$ 120 mil para custear as despesas dos estudantes por semestre, segundo informou a Prefeitura. A abertura das inscrições será anunciada nos próximos dias em edital.