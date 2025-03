Rubens Geannaccini. A fábrica. O emprego. O auge da industrialização. Era uma outra Santo André.

Menino de tudo, Rubens assistiu à festa do fim da II Guerra Mundial, em 1945, quando as fábricas, em uníssono, acionaram seus apitos. Veio o auge da industrialização, com indústrias como a Lidgerwood, Pirelli, Firestone e Cofap.

Já nos anos 1960, o início do declínio, quando conseguir emprego não era tão fácil como nas décadas anteriores.

Um relato pontual de nomes e situações, que o Sr. Rubens tão bem explica, contribuindo para a construção da memória operária de Santo André e região.

Na TV do Diário do Grande ABC, Rubens Geannaccini relata, com muita precisão, como se ainda batesse cartão em fábricas como a Lidgerwood, Mecânica Elétrica Cerâmica Rogério Lopes (Vila Pires), Pirelli, Firestone, Cofap.

FIM DA GUERRA

Lembro bem. Tinha que esperar minha mãe e uma namorada na Pirelli. As fábricas todas apitavam. Junho de 1945. A guerra terminou.

LIDGERWOOD

Eu ganhava mais que o meu pai na Pirelli

PIRELLI

Era contínuo (office-boy), virei escriturário. Fiz datilografia no Mattei. Estudei desenho mecânico. Mas queria mesmo era trabalhar na mecânica. Consegui.

FIRESTONE

Fui da segunda turma e durante um ano e quatro meses entreguei despesa da cooperativa da empresa.

COFAP

Fiz um teste de admissão. Fui bem. Afonso Baretta, um italiano, perguntou quanto queria ganhar para começar. Não sabia dizer.

- Quando você quer ganhar?

- (?)

- Quanto você quer ganhar?

- (arrisquei) 500 cruzeiros por hora.

- Te pago 510. Te pago 520.

Tive dois aumentos antes de começar a trabalhar e cheguei a encarregado da mecânica.

FORDINHO 1926 PRETO

Veículo xodó do Abrahão Kasinski. Eu que dirigia. Levava os noivos para as festas juninas do Aramaçan. Num ano dirigi um trator do Centro até o clube.

FAMÍLIA

O casamento com Nair Teixeira, filha de um carroceiro na estação. A primeira filha, Márcia. A esposa falece quando do segundo parto. Rubens casa-se em segundas núpcias com Eunice Mandelli, com que teve os filhos Tânia e Rubens Filho.

NETOS

Leandro, Ana, Rubens Neto, Renato, Aline e Jaqueline.

BISNETOS

Tiago, Júlia, Angélica, Mateus e Nicole.

MENSAGEM

NO AR

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 23 de março de 1995 – Edição 8968

MANCHETE – Oposição põe fim à trégua e enfrenta FHC (presidente da República).

FUTEBOL – Em Paraguaçu Paulista, Paraguacuense 2, Santo André 1.

MEMÓRIA - A Congregação Mariana Bom Jesus da Pedra Fria.

EM 23 DE MARÇO DE...

1905 – Anúncio: carvão de cozinha e especialmente importado para uso doméstico. Mais econômico do que lenha. Casa Wilson Sons & Companhia Limitada. Rua do Comércio, 19.

NOTA – Registros da virada do século 19 para 20 mostram os remetentes de lenha e carvão na região, atividades básicas por aqui. A lenha de cozinha era chamada de “mucuta”, expressão vinda dos antigos brasileiros.

1955 – Duas novas atrações da Rádio Record: no programa “Sportvisão”, o início de concurso esportivo patrocinado pelo creme de barbear Ingram’s e loção Vitalis; primeira audição do programa “Fumando espero”, “um notável oferecimento dos charutos Suerdick.

1970 - Departamento de Expansão Cultural de São Bernardo lançava o concurso literário "Monteiro Lobato", em comemoração ao 12º aniversário da primeira biblioteca pública.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Ouro Verde (1954) e Viradouro (1916).

Hoje também é o aniversário de Florianópolis, capital de Santa Catarina, fundada em 23-3-1726.

E mais: Apodi (RN), Grão Mogol (MG) e Vila Valério (ES).

HOJE

Dia Mundial da Meteorologia

Dia do Naturólogo

Dia do Acupunturista

Dia do Naturopata

Dia do Tearapeuta Natural.

