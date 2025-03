Obituário - 23 de março de 2025

SANTO ANDRÉ

Amélia Teixeira Gião, 87. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana dos Santos Silva, 86. Natural de Sátiro Dias (Bahia). Residia na Vila Vilma, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Dulcelina de Oliveira Azevedo, 83. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Fumiko Kisawa, 76. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Teresinha Luiza da Conceição da Silva, 73. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Mauro Voltolim, 70. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Sérgio Nolivaiko, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Memorial Hortolândia.

Júlio Novais, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Vasques, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Técnico de informática. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Basílio de Almeida, 59. Natural de Itaju do Colônia (Bahia). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Mecânico. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilson da Silva Santos, 54. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capita. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Luciana Crema, 51. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônoma. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thiago Oliveira Lambak, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Supervisor de produção. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Priscila Contreras, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Professora. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Vespaviano Leite, 85. Natural de Itaiaçú (Bahia). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Rosali Jerez da Silva, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Laís Nunes Teixeira, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Izilda Aparecida da Silva, 69. Natural de Osasco (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria José Bispo Chaves, 93. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Hermias Soares de Souza, 88. Natural de Novo Oriente (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

João Ivan Costa Moreira, 63. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Oliveiros Rodrigues de Souza, 55. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

MAUÁ

Rita de Cássia Ribeiro Machado Rosa, 52. Natural de Mauá. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Professora. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Florivaldo Vieira Neves, 76. Natural de Botuporã (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.