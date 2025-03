Igor Cavelagna é empossado vereador em São Caetano

A Câmara de São Caetano, durante a sessão desta terça-feira, empossou Igor Cavelagna, primeiro suplente do PSB, que assumiu interinamente a cadeira deixada pelo correligionário Bruno Vassari, elevado na sexta-feira (14) a chefe de Gabinete na gestão do prefeito Tite Campanella (PL).

O pessebista foi conduzido ao plenário pelo colega de partido Welbe Macedo e pelo líder do governo, César Oliva (PSD). Cavelagna conquistou 786 votos nas eleições de outubro.

Empossado, o parlamentar, que debuta na Câmara, fez o juramento, agradeceu os apoiadores e lembrou da trajetória de 20 anos de trabalho voluntário dentro e fora da igreja. “Firmo o compromisso de fazer o melhor para atender todas as necessidades das pessoas do meu município”, declarou na tribuna antes de ser levado à sua mesa de trabalho no plenário.

A base do PSB é composta por três vereadores. Igor Cavelagena, Welbe Macedo e Professor Jander Lira.