Alarme de escola de Mauá incomoda moradores durante madrugada

Moradores do entorno da Escola Estadual Jardim Zaíra VIII, localizada na Rua João Cesário Simão, 120, no Jardim Zaíra, em Mauá, têm enfrentado sérios incômodos devido ao disparo constante do alarme da unidade. Segundo relatos enviados ao Diário, o dispositivo tem soado durante a madrugada, interrompendo o sono da comunidade.

A situação tem inclusive ocorrido em feriados e dias da semana, afetando a tranquilidade dos moradores da região. Apesar de já ter sido informada sobre o problema, a escola ainda não havia solucionado a questão. Em nota ao Diário, a Seduc (Secretaria de Educação do Estado) esclareceu que contratou um prestador de serviços para realizar a manutenção do alarme.

O reparo está previsto para ser concluído ainda nesta terça-feira (18), com a expectativa de que o problema seja resolvido de forma definitiva. A Diretoria de Ensino de Mauá, em conjunto com a equipe gestora da unidade, reforçou que está à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos.