Simone Mendes e Kaká Diniz renovam votos pela terceira vez em Las Vegas

Há mais de uma década juntos, Simone Mendes e Kaká Diniz resolveram celebrar o amor entre eles mais uma vez. Na tarde da última segunda-feira, dia 17, o casal renovou os votos de casamento em Las Vegas, Estados Unidos.

Pais de Henry, de 10 anos de idade, e Zaya, de quatro anos de idade, contaram com a presença dos filhos nesse momento especial de reafirmação de laços. Essa é a terceira vez, inclusive, que o casal comemora a união na icônica Bliss Wedding Chapel. Os pombinhos casaram pela primeira vez em 2013, depois renovaram os votos no mesmo local, em 2016 e 2020.

Em uma publicação no Instagram, Kaká Diniz se derreteu pela amada e escreveu:

Com você eu caso todos os dias! Se completaram 12 anos que estamos juntos... Eu não poderia imaginar tudo que conquistamos (e não estou falando de dinheiro), hoje sei que Deus pode proporcionar ainda mais. Não consigo passar um segundo se quer longe da nossa família, permanecerei todos os dias a seu lado, te amando cada vez mais!

E não é somente pelo casório que Simone tem motivos para comemorar. A carreira da sertaneja está com tudo, já que recentemente, ela alcançou o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil com Me Ame ou Me Largue, primeira faixa do álbum Contando Sua História Vol. 2. O single, que já vinha em destaque nas plataformas digitais, alcançou o topo do ranking das mais tocadas, consolidando mais um marco na carreira da artista.