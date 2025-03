Caso Vitória: veja o que atestou o laudo do IML sobre a morte da jovem

O laudo pericial do IML (Instituto Médico-Legal), divulgado nesta terça-feira (18), detalha que a morte de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi provocada por três perfurações no corpo: uma no tórax, uma no pescoço e uma no rosto. Essas lesões, causadas por um objeto cortante, foram identificadas como a principal causa de sua morte. De acordo com o laudo, não há indícios de que tenha ocorrido violência sexual, já que os exames realizados não encontraram lesões na região genital ou perineal, e a pesquisa por espermatozoides não foi positiva.

A jovem estava desaparecida desde 26 de fevereiro, quando foi vista pela última vez ao sair do trabalho. Seu corpo foi encontrado em 5 de março em uma área rural de Cajamar, na Grande São Paulo, e foi reconhecido pela família por tatuagens e um piercing. Durante o período em que esteve desaparecida, Vitória enviou áudios a uma amiga, relatando uma situação de medo ao ser abordada por dois homens no ponto de ônibus. Ela seguiu viagem no transporte público, mas não foi mais vista depois de descer e caminhar em direção à sua casa.

Embora o corpo tenha apresentado sinais de decomposição, a presença de álcool no sangue foi registrada. Os peritos explicaram que isso pode ser resultado do processo natural de decomposição, e não de ingestão de álcool antes da morte.

As autoridades continuam a investigar o caso, buscando esclarecer todos os detalhes que envolvem o assassinato de Vitória.