Enzo Díaz exalta força do São Paulo e mira grande campanha na Libertadores

O São Paulo se prepara para o início de mais uma Copa Libertadores, e o lateral Enzo Díaz demonstrou confiança ao projetar a participação da equipe no torneio continental. Cabeça de chave do Grupo D, o clube paulista enfrentará Libertad-PAR, Talleres-ARG e Alianza Lima-PER na fase de grupos.

"É um lindo torneio que vai começar. Vamos enfrentar três rivais muito importantes. São rivais que também estão acostumados a jogar essa competição. Nós estamos muito bem, está se formando um grupo muito bom. Estamos muito motivados com essa competição e vamos fazer o nosso melhor", afirmou o argentino.

Ciente das dificuldades da competição, Díaz destacou a importância de buscar bons resultados fora de casa para consolidar a equipe na briga pela classificação. "São equipes muito difíceis. Todos os jogos dessa competição são muito difíceis, mas nós vamos com nossas armas, buscar resultados positivos quando atuarmos como visitantes, para depois, aqui no MorumBis, buscarmos também os triunfos", analisou.

O lateral terá um reencontro especial nesta fase de grupos. Formado no Talleres, da Argentina, ele falou sobre a expectativa de enfrentar seu ex-clube e reencontrar velhos conhecidos. "É um jogo especial, digamos assim. É um rival muito complicado em seu estádio. Tenho muitos amigos lá, muita gente conhecida. São partidas lindas para se jogar, e tomara que seja um bom espetáculo para todos."

Díaz também recordou uma experiência marcante em sua carreira. Antes de vestir a camisa do São Paulo, ele já atuou no estádio são-paulino, em 2019, quando defendia o Talleres. Agora, ao lado da torcida tricolor, ele espera viver momentos ainda mais intensos.

"Justamente quando eu estava no Talleres de Córdoba tive a oportunidade de jogar no MorumBis em 2019. A torcida se fez sentir desde que o jogo começou. Agora tê-los ao meu favor é um plus positivo para mim e para toda a equipe."

O São Paulo não entra em campo desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, no dia 10 de março. O time comandado por Luis Zubeldía voltará a jogar apenas no dia 30, quando enfrenta o Sport, às 16h, no MorumBis, em sua estreia no Brasileirão.