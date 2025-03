Funcionários da Dolly encerram paralisação em São Bernardo; entenda

Os funcionários da empresa de bebidas Dolly, em São Bernardo, encerraram na manhã desta terça-feira (18) uma paralisação iniciada na madrugada de segunda-feira (17). O movimento contou com 100% de adesão e ocorreu em protesto por melhores salários e condições de trabalho.

Segundo o Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC), a mobilização resultou em um acordo no qual a empresa se comprometeu a não descontar o dia e as horas paradas, além de realizar reformas no refeitório e nos banheiros. Também foi marcada para o dia 27 uma reunião para discutir a pauta de reivindicações, incluindo a revisão do vale-alimentação e dos salários.

O sindicato informou ainda que a Dolly avaliará individualmente os casos de oito funcionários demitidos após cumprimentarem manifestantes e sindicalistas do lado de fora da sede da transportadora Brabeb, empresa do grupo.

Procurada pelo Diário, até o fechamento da matéria a empresa não se manifestou sobre o caso.

Histórico

Vale ressaltar que não é recente o histórico de protestos dos funcionários sobre a empresa. Em 2018, por exemplo, trabalhadores protestaram em frente à sede da fábrica de refrigerantes, em Diadema. Conforme o Sintetra, na época, mesmo após o vencimento da data base, em maio, quando o proprietário da Dolly, Laerte Codonho, foi preso, o reajuste salarial não havia sido discutido.