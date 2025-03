Obras da Sabesp afetarão abastecimento de água no Grande ABC nesta quarta-feira (19)

A Sabesp inicia nesta quarta-feira (19) duas importantes intervenções para melhorar o abastecimento de água na região do Grande ABC, beneficiando principalmente São Bernardo, Diadema e Santo André. As obras visam aumentar a produção de água e tornar o sistema mais eficiente, mas um corte temporário no abastecimento está previsto.

Uma das ações é a instalação de novos filtros e flotadores na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande, aumentando a produção de 5.000 litros por segundo para 5.400 l/s — o equivalente ao consumo médio de 85 mil pessoas. Para a interligação dos novos filtros, será necessário interromper totalmente a operação da ETA Rio Grande. De acordo com a Sabesp, a produção ampliada estará disponível em até 15 dias.

Diante da paralisação da ETA, a Sabesp alerta para o uso consciente de água entre a noite de quarta-feira (19) e quinta-feira (20), pois o fornecimento poderá ser afetado temporariamente. As obras começam à noite e devem ser concluídas na madrugada de quinta-feira, com a normalização do abastecimento ocorrendo gradativamente ao longo do dia.

Além dessa ampliação, a interligação da captação de água do Rio Claro ao reservatório Paraíso, em Santo André, permitirá um aumento na vazão fornecida pelo Rio Claro para Santo André, que passará de 100 para 300 litros por segundo.

LEIA MAIS:

Saneamento básico será universalizado até 2029, garante Sabesp