Os estaduais de futebol são sempre um grande sucesso

Os resultados apresentados não deixam qualquer dúvida sobre a importância e indispensabilidade dos campeonatos regionais.

Todos de tiro curto e que mesmo diante das adversidades apresentadas – imediatamente após férias dos atletas e ainda sem um período de preparação adequado –, calam completamente a boca dos seus opositores.

Distribuem bons prêmios, mexem com as rivalidades regionais, propiciam bilheterias convincentes, estimulam o mercado e rendem audiências nas alturas, como se constata em São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre e em tantos outros lugares, especialmente no Nordeste.

Assim como é a grande oportunidade que se oferece para os talentos locais, o surgimento de novos valores.

O sistema de disputas, o mata-mata, também contribui no ingrediente da emoção.

Que bom é ter e continuar com suas rivalidades e grandes emoções.

A televisão, os anunciantes, o público e o futebol agradecem. Os resultados, todos, não mostram nada ao contrário.

TV tudo

Arremate

E outra, querer insistir que os campeonatos de pontos corridos são imbatíveis, mais justos ou coisa parecida, passa a ser inconsistente a partir do instante em que a Copa do Mundo é disputada por sistema de eliminação. Como foi até agora e sempre será.

Pontos históricos

Durante a programação especial em comemoração aos 60 anos da TV Globo, os telejornais locais do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília serão apresentados de pontos históricos de cada uma dessas cidades. Todos com reportagens especiais, mostrando detalhes desse cotidiano e os meios utilizados para este fim. Além disso, serão recuperadas coberturas importantes que marcaram a memória da população.

Enxugamento

No SBT, quanto à parte musical dos seus programas, do Ratinho e Danilo Gentili mais diretamente, foram decididas mudanças no modus operandi. Os seus integrantes não serão mais funcionários da casa, CLT, mas contratados por trabalhos realizados.

Por outra

Quanto às plateias, consideradas imprescindíveis para os dois programas, Ratinho e Danilo, até se chegou a pensar em reduções, mas, por fim, deixaram ficar como está. Mesmo representando um custo importante, não serão excluídas. E nem reduzidas.

Mais essa

E só para não mudar de canal, medidas devem ser tomadas, também de imediato, no Eita Lucas, para não deixar o problema crescer. Depois de duas exibições, constatou-se que os seus custos superam os limites do aceitável e o produto final, por ‘n’ razões, está bem longe do que se espera.

Traduzindo

A informação é que, se não for exatamente isso, cada programa até agora exibido, com custo de produção, chegou perto de R$ 500 mil. Tanto é que todas as gravações, agora, serão feitas em estúdio.

Primeira leitura

Começaram os trabalhos de Minha Querida Alice – O Filme, projeto do roteirista Samuel Machado que vai reunir Jackson Antunes e Rafa Kalimann. A primeira reunião deixou a equipe bem otimista.

Assim sim

Marcada pelo retorno de Sérgio Maurício, a abertura da temporada de Fórmula 1 na Band registrou bons números de audiência, impulsionada pela presença do brasileiro Gabriel Bortoleto. Um começo animador, mas com falhas que não podem passar despercebidas.

Assim não

Durante o GP da Austrália, na madrugada de domingo, a equipe de transmissão levou mais de três minutos para descobrir o motivo da ausência de Bortoleto da prova. Foram três minutos de especulações sobre problemas no carro ou um possível acidente, algo inaceitável com uma equipe de reportagem no local e inúmeras fontes de informação disponíveis em tempo real, para depender do achismo e simplesmente esperar.