Samu ganha novas ambulâncias e frota cresce 58% em relação a 2024

O Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) de São Bernardo ganhou sete novos veículos doados pelo governo federal a pedido a Prefeitura, aumentando a frota que atende a região em 58% em comparação com o ano passado.

Na sexta-feira chegaram as duas últimas ambulâncias e com isso a frota municipal passou para dezenove veículos, sendo que doze são de suporte básico, duas de suporte avançado, uma ambulância da Rede Cegonha também para suporte básico e três motolâncias, uma delas mantida como reserva técnica.

Na manhã desta segunda-feira, sete novos veículos foram vistoriados pelo prefeito Marcelo Lima, que destacou o trabalho feito pela equipe do Samu. “Quero parabenizar todos os trabalhadores da Saúde, por todo o trabalho que tem sido feito, porque em São Bernardo a saúde é uma prioridade”, disse.

Duas dessas ambulâncias foram doadas pelo Ministério da Saúde a pedido do Prefeito. As outras cinco chegaram no final do ano passado, mas estavam sem a documentação completa e somente agora foram disponibilizadas para uso. “Recebemos essas ambulâncias do governo federal, também temos recebido apoio do governo estadual e, aqui, não tem ideologia política nem partidária. Aqui o nosso foco é trabalhar pela população de São Bernardo”, completou Lima.

O Samu de São Bernardo é composto por 12 bases, sendo uma delas localizada na região central e uma em cada UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município, com objetivo de fazer com que o atendimento em casos graves nunca passe de nove minutos. São 317 profissionais que trabalham no local, sendo 250 deles na linha de frente do atendimento, como motorista e socorrista.