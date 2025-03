Conmebol define rivais de paulistas na Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu na última segunda-feira (17), no Paraguai, os grupos das copas Libertadores e Sul-Americana, que terão a presença, no total, de 14 clubes do Brasil. Entre os paulistas, pelo primeiro torneio, o São Paulo caiu no Grupo D, ao lado de Libertad (PAR), Talleres (ARG) e Allianza Lima (PER).

Já o Palmeiras ficou o Grupo G, juntamente com Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) e Cerro Porteño (PAR). O torneio começará em 1º de abril, com final prevista para 29 de novembro.

COPA SUL-AMERICANA

O Brasil também terá sete representantes na competição. São eles Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória.

O Alvinegro paulista caiu na Chave C, ao lado de América de Cali-COL, Huracán-ARG e Racing-URU. O torneio será disputado de 2 de abril a 22 de novembro.

Datas de todos os jogos, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol.