Ana Carolina amplia time com ex-prefeituráveis

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) parece que já planeja ampliar os 198.698 votos conquistados na sua primeira eleição. A líder do partido no Legislativo trouxe dois ex-candidatos a prefeito do Grande ABC no ano passado para seu time. Quinto colocado na corrida pela Prefeitura de Santo André com 7.108 votos, o ex-vereador Edson Sardano (Novo) agora é auxiliar parlamentar de Ana Carolina, assim como Gabriel Rocon (Progressistas), segundo mais bem votado em Ribeirão Pires, com adesão de 27.164 eleitores, que consta como auxiliar legislativo. O progressista perdeu a eleição por menos de 2.000 votos do prefeito reeleito, Guto Volpi (PL). Com a equipe fortalecida, resta saber se a eleição de 2026 será ainda mais tranquila, ao menos em votos, do que a de 2022. Aguardemos.

Bastidores

Cobrança

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB - foto) aproveitou Audiência Pública de Finanças para cobrar os resultados da Câmara de Conciliação de Débitos Fiscais, aprovada pelo Legislativo em meados de 2024. Segundo o tucano, ‘o Refis aprovado de forma intempestiva’ foi uma medida importante para alavancar o orçamento da cidade, mas faltou dar publicidade ao projeto. “Entendo que a Prefeitura precisa lançar um programa de refinanciamento de débitos mais ‘parrudo’ e intensificar a divulgação”, pontuou.

Integração com a Capital

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), é defensor da participação dos vereadores no Consórcio Intermunicipal, tanto que levou essa proposta para os demais Legislativos do Grande ABC. O podemista informou em primeira mão ao Diário que pretende cooptar a Capital para sua empreitada, isso porque, na última sexta-feira (14), o prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MDB), oficializou sua participação no colegiado. “Quero fazer o convite (à Capital) até o fim do mês, já que o ofício para a entrada das demais Câmaras deve ser protocolado no começo de abril”, afirmou. Danilo Lima já conta com seis assinaturas no documento, tendo em vista que São Caetano ainda não retornou para a entidade.

Familiaridade com a bola

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), não se sentiu intimidado com a presença do CEO da Federação Paulista de Basquete, Enyo Correia, nem com atletas da modalidade, e arriscou uns lances, mostrando familiaridade com a bola durante reunião. O encontro teve como foco a construção de um Centro de Treinamento de Basquete 3x3 na cidade. A expectativa é que o equipamento seja reconhecido como polo nacional da modalidade, que consiste em dois times de quatro jogadores (3 titulares e 1 reserva), frente a frente, em meia quadra.

Comemoração – 1

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), comemora mais um ganho para a população, a Casa de Cursos. O espaço dedicado à capacitação contará com cursos voltados ao setor de beleza, como de cabeleireiro e manicure, moda e gastronomia, entre outros. “O futuro começou. A Casa de Cursos em Mauá já é realidade. Estamos nos preparativos finais para a entrega e muito animados com esse novo equipamento, que será localizado no Jardim Zaíra”, disse o prefeito.

Comemoração – 2

Já o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), usou as redes sociais para destacar a volta do Bombeiro Mirim, curso gratuito que oferece noções de valores como respeito, disciplina, primeiros socorros e cidadania. “Estamos comprometidos em oferecer oportunidades para nossas crianças e jovens”, disse Akira.