Vereador propõe voto de congratulações ao ‘Diário’

O vereador de São Caetano, Rodnei Cláudio Alexandre, o Professor Ródnei (PSD), requereu voto de congratulações ao Diário, que será agraciado com o Colar Dom Pedro II, homenagem feita pelo IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo), pela relevância do jornal no contexto histórico do Grande ABC, bem como pelo conteúdo que traz em suas páginas e publicações.

O vereador, no pedido enviado à mesa diretora, afirmou que a homenagem ‘é o verdadeiro reflexo do compromisso com a excelência e dedicação à informação’. “Estamos orgulhosos e gratos pelo trabalho desenvolvido”, disse o pessedista no requerimento.

A sessão solene para entrega do Colar Dom Pedro II ao Diário ocorrerá no próximo sábado ( 22).