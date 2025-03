Foragido da Justiça é preso em Mauá após abordagem policial

A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça na tarde de domingo (16) na Rua Ricardo Bechelli, no bairro no bairro Jardim Zaira, em Mauá. Segundo a corporação, ele era procurado por homicídio.

A captura ocorreu durante uma abordagem feita por policiais da Primeira Companhia. O homem estava em um Fiat Palio e, inicialmente, se recusou a sair do veículo. Após negociação, ele desembarcou e foi revistado, sem que nada de ilícito fosse encontrado.

Ao ser questionado, o suspeito disse não lembrar os números do documento e se recusou a apresentar a versão física. Após consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes confirmaram que havia um mandado de prisão contra ele pelo crime previsto no artigo 121 do Código Penal.

O homem foi levado ao 1° Distrito Policial de Mauá, onde a ocorrência foi registrada.

