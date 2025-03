Em noite de Sincerão, Guilherme se revolta e Aline detona Eva e Renata. Veja o que rolou na madrugada do BBB25

A madrugada desta terça-feira, dia 18, foi marcada por intensos desentendimentos no BBB25. Com a dinâmica do Sincerão, Aline protagonizou embates calorosos com Eva e Renata, e Guilherme se revoltou com o Quarto Anos 50, além de Vinícius gerar polêmica.

Logo no início da dinâmica, a policial foi colocada como fazendo jogo sujo pelas duas bailarinas. Em resposta, Aline disse que Eva não tem personalidade e segue apenas os passos de Renata.

- Eu não questionei sua lealdade em momento nenhum, porque isso nem deveria ser levantado. Mas você não tem personalidade, porque em momento nenhum você levantou questões direcionadas de mim a você. Levantou situações levantadas à Renata, declarou.

Já para Renata, a sister manteve seu ponto na questão da falsidade da dançarina, dizendo que ela fugia de certas conversas.

- Você é falsa e mentirosa. E ainda falou sobre eu falar alto, eu falo alto quando a outra pessoa está gritando. Ontem eu tentei falar na educação e você gritando, pontuou Aline.

- Você me questionou porque eu falei cobra e você queria que eu fosse te abraçar. Não vou abraçar quem me dá cobra. Não vou abraçar quem fica me chamando de ordinária e surucucu, rebateu Renata.

Guilherme e Vinícius também se revoltaram e perderam a paciência com o grupo do Quarto Anos 50. O fisioterapeuta explicou para João Pedro e João Gabriel que achou a estratégia de votação deles sem sentido.

- Eu estou dando a minha opinião, meu parceiro. Agora, todo mundo fica nervoso quando escuta uma opinião diferente! Porque até na festa você chegou para mim e disse que minha opinião era importante para você. Aí quando minha opinião é contrária ao que você acha, já não serve? Não entendi, o seu embate é com Aline ou Dani?, questionou Guilherme, falando sobre o fato de os gêmeos e Maike terem votado em Daniele Hypolito na última formação de paredão.

- O BBB não é só de embate, é de estratégia. É de inteligência também, você é burro!, respondeu João Gabriel.

Já Vinícius ficou revoltado com a atitude de alguns membros do grupo após notar que eles estavam dando risadas enquanto Aline cumpria o castigo do monstro.

- Ninguém nunca riu de Monstro de ninguém aqui!, pontuou Renata.

- Eu sei gente, vocês estavam próximo da situação rindo! Isso é coisa de gente dissimulada, rebateu Vinícius.