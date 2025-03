Anchieta e Imigrantes registram pontos de lentidão nesta terça (18)

A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informou que, na manhã desta terça-feira (18), o tráfego nas principais rodovias que conectam a capital paulista ao litoral apresenta pontos de lentidão devido ao alto fluxo de veículos. Confira as condições de tráfego atualizadas às 8h08:





- Anchieta (sentido São Paulo): O tráfego está lento entre os quilômetros 13 e 10, e também entre os quilômetros 19 e 17, devido ao alto fluxo de veículos. Motoristas que seguem em direção à capital devem redobrar a atenção nesses trechos.





- Imigrantes (sentido São Paulo): A situação é semelhante, com tráfego lento do km 20 ao km 14, também causado pelo grande movimento de veículos na região.





- Anchieta (sentido Litoral): A estrada no sentido litoral apresenta lentidão entre os quilômetros 63 e 65, devido ao alto fluxo de veículos.





A concessionária recomenda aos motoristas que planejem suas viagens com antecedência e, se possível, evitem os horários de pico para um trajeto mais tranquilo.





A Ecovias também alerta para a importância de seguir as normas de segurança e verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada.