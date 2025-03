Tite não terá dificuldade para aprovar retorno ao Consórcio

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, não deve encontrar dificuldades para conseguir aprovar na Câmara, projeto de lei que versa sobre o retorno da cidade ao Consórcio Intermunicipal. O texto deve ser lido em plenário na sessão desta terça-feira (18) e, provavelmente, votado em extraordinária na quinta-feira (20). A matéria tem endosso da oposição capitaneada por Bruna Biondi (Psol) e Edison Parra (Podemos). O posicionamento do vereador Getúlio de Carvalho Filho, o Getulinho (União Brasil), é uma incógnita.

César Oliva (PSD), líder do governo no Legislativo, garantiu que o projeto do Executivo já tramita na Casa. “A expectativa da base é de discutir, entender e acolher o pedido do prefeito. A Bruna é favorável ao retorno. Tive uma conversa com o Parra que também avalia positivamente. Quanto ao Getúlio, não tive a oportunidade de saber o posicionamento”, disse.

O presidente da Câmara, Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), procurado pelo Diário, limitou-se a dizer que a “se a leitura (da peça) ocorrer nesta terça-feira será provável (ter uma) extraordinária na quinta”, pontuou.

Em janeiro de 2023, quando o Legislativo levou a plenário projeto do então do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) para retirar São Caetano do Consórcio, Bruna votou pela manutenção da cidade no colegiado. “Meu voto será favorável para retorno a esta importante e histórica ferramenta de formulação e implementação de políticas regionais. A região do Grande ABC tem um caráter próprio de funcionamento que é muito integrado”, disse.

“Votarei a favor do retorno de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal. Sempre critiquei o colegiado pela relação custo-benefício, pois a participação da cidade no órgão representava um investimento ao município sem grandes retornos. Sempre reconheci o Consórcio como uma ideia promissora”, disse Parra.