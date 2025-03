Secretários cumprem plano de governo sem contratempos, diz Tite

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), afirmou que a equipe do governo no primeiro e segundo escalões estão cumprindo, sem “contratempos”, os compromissos assumidos no plano de governo apresentado à população. “A gestão é uma entidade viva e em constante mudança. Tudo está em ritmo normal e dentro do cronograma”, afirmou.

Entre as ações executadas, o chefe do Executivo destacou os trabalhos voltados para a humanização e qualificação na Saúde e e projetos em preparação para início das internvenções nos próximos anos.

No quesito infraestrutura urbana, Tite garantiu que a equipe de governo tem atuado para antecipar questões burocráticas da construção do viaduto que ligará as avenidas Kennedy e dos Estados. “Quanto mais tempo demorar para dar início à papelada, na documentação, mais tempo a obra vai demorar para ficar pronta”, pontuou.

Apesar de ter mantido no quadro de secretários nomes que atuaram nas gestões do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD), entre 2017-2020 e de dezembro de 2021 a 2024, Tite garantiu que o reaproveitamento de secretários ocorre dentro do contexto de “lealdade, confiança e capacidade técnica”. Apesar das escolhas, o liberal frisou que a administração terá “personalidade própria” ao demonstrar que sua gestão não será de continuidade. “Vamos deixar nossa marca”, disse.

Stefânia Wludarski, ex-secretária da Fazenda, e que segue no primeiro escalão, mas na Pasta de Governo, em dezembro, quando foi confirmada para o cargo, destacou passar o bastão para Paulo Rossi com equilíbrio financeiro. “Estamos’ entregando as finanças equilibradas do ponto de vista fiscal”, disse.