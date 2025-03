Vida pública. 17 gestões municipais. Três complementos. 15 prefeitos.

ANTIGAMENTE...

Ribeirão Pires do Pilar Velho, da maquininha soltando fumaça, do velho morro de Santo Antonio, das paineiras enfeitando a praça. Ribeirão Pires das ruas com lama, das carrocinhas e carretões, iluminada por seus lampiões.

Cf. “Ribeirão Pires Antiga”, letra e música do professor Américo Delcorto.

NOTA – Conjunto de composições datado de 1994 com cópia enviada à Memória em 1996.

O balanço da vida pública de Ribeirão Pires é feito pelo memorialista Pedro Manoel Cordeiro.

Ribeirão-pirense, Pedro é hoje o grande pesquisador da memória da cidade, seu representante nos encontros regionais, ponta de lança entre o Grande ABC e os memorialistas locais, entre os quais Octavio David Filho. Ademar Bertoldo e Álvaro Zetum.

Nesta Semana Ribeirão Pires 2025, Pedro Cordeiro focaliza a vida pública municipal. Registra detalhes que o passar dos anos acaba por tornar distante em especial das novas gerações. Hoje, a primeira parte.

Duas exceções:

Adaquir e Simões

Texto: Pedro Manoel Cordeiro

O atual prefeito de Ribeirão Pires, Luiz Gustavo “Guto” Volpi, é o mandatário da 17ª gestão executiva municipal.

Décima sétima intercalada por três complementos de mandatos:

1 – Mário Netto assumiu por 45 dias devido à renúncia de Francisco Arnoni para concorrer a mandato de deputado estadual em 1962.

2 – João Maziero, então vice-prefeito, que assumiu no período de 1982 a 1983 quando da renúncia de Luiz Carlos Grecco também para concorrer à Assembleia Legislativa.

3 – Guto Volpi, que assumiu a Prefeitura quando do afastamento do pai, Clovis Volpi (2022-2023).

No total, Ribeirão Pires teve 15 prefeitos. Adaquir Prisco e Antonio Simões foram os únicos que exerceram todos os cargos elegíveis na Câmara Municipal e Prefeitura.

GALERIA

AUTONOMISTAS. Adaquir Prisco (braços cruzados) no coquetel comemorativo à emancipação de Ribeirão Pires: entre os autonomistas, três nomes que também seriam prefeitos, Santinho Carnavale, Francisco Arnoni e Arthur Gonçalves de Souza

OBRA PÚBLICA. Em 1971, prefeito Antonio Simões (o terceiro de frente a partir da esquerda) na inauguração do Jardim Oriental, junto ao Paço Municipal (outra obra de Simões): os dois primeiros são o vice-prefeito Hidetoci Nakano e o cônsul do Japão, Nobuo Oguti

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 18 de março de 1995 – Edição 8964

MANCHETE – Protesto no Rio de Janeiro acaba em pancadaria.

Manifestantes aproveitaram a visita do presidente Fernando Henrique para ato contra a privatização das estatais e a reforma da Previdência.

DIADEMA – Prefeitura iniciava o desassoreamento e a retificação do Córrego Taboão, ao longo da Avenida Almino Sena Ramos, na divisa com São Bernardo.

MEMÓRIA – A volta do vereador Syr Martins, de Santo André.

EM 18 DE MARÇO DE...

1890 - Correio criava dois postos na região: estação de São Bernardo (hoje Santo André) e Ribeirão Pires.

1905 – Santos, no Litoral, anunciava a extinção da varíola.

Milão, 17 – Marconi anunciava a invenção de um aparelho que transmitia 100 palavras por minuto.

Rio, 17 – A capital federal ganhava uma revista humorística semanal denominada “A Comédia”, propriedade de João Corrêa.

1955 – Aprovada a criação de mais três varas na Comarca de Santo André, uma cível e duas criminais. Escrevia o correspondente do Estadão: os serviços na Comarca estão em situação de verdadeira calamidade.

1990 - Fidel Castro, presidente de Cuba, visitava a casa do líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, na subida da rua São João, esquina com a rua Brasílio Machado, em São Bernardo.

HOJE

Dia Nacional da Imigração Judaica

Dia do DeMolay (Lei nº 12.208/10 de 20 de janeiro de 2010).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jaborandi. Elevado a município em 1949, quando se separa de Colina, na região de Barretos.

Em Santa Catarina, Campo Alegre e Gaspar.

E mais: Antônio João (MS), Santa Luzia (MG) e Tibagi (PR).

São Cirilo de Jerusalém

18 de março

Bispo e doutor da Igreja. Viveu em Jerusalém (315-375). Escreveu as "Catequeses". Príncipe dos Catequistas.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)