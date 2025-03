Obituário - 18 de março de 2025

Salomão Ésper

(Santa Rita do Passa Quatro, SP, 26-10-1929 – São Paulo, SP, 16-3-2025)

O jornalista e radialista Salomão Ésper, que nos deixou no domingo, atuou nos primeiros tempos da Rádio Clube, de Santo André. Ele deixou um rico depoimento sobre essa passagem na rádio do Grande ABC no livro “Programa de Auditório”, idealizado no início dos anos 2000 a partir de registros aqui em Memória.

Na Clube, durante dois anos, Salomão apresentou o programa “Recordações do Oriente”, uma criação de Chico Chabboub dirigida à colônia sírio-libanesa com a apresentação de músicas árabes. Período de dupla jornada, já que atuava também na Rádio América, do grupo Bandeirantes.

Salomão deslocava-se diariamente da Capital para Santo André. Vinha num carro Austin, que manteve por vários anos.

O radialista parte aos 95 anos. O funeral foi realizado no Funeral Home, em São Paulo.

SANTO ANDRÉ

Anunciata Carnevale, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Carlos Lazaretti, 70. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reni Pereira de Souza Soares, 60. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia no Jardim Elias, em Cotia (SP). Dia 13, em Santo André. Bosque da Paz.

Carlos Antonio Vicente da Silva Filho, 40. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André. Ajudante de oficina. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Ana Marli da Silva Machado, 80. Natural de Guaçuí (Espírito Santo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

DIADEMA

Antonio Cecílio dos Santos, 80. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Reinaldo da Silva Junior, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.