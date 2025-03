São Paulo inicia intertemporada para o Brasileirão com avaliações físicas no CT da Barra Funda

Passada a frustração da eliminação na semifinal do Paulistão diante do Palmeiras, há uma semana, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Após folga no fim de semana, o grupo retornou para uma "intertemporada" visando o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. E o dia foi de avaliações físicas.

Como a volta oficial aos gramados ocorre somente no dia 30 de março, no MorumBis, diante do Sport, o clube faz testes para ver as condições dos jogadores e o que é preciso para deixar todos prontos para a desgastante maratona de jogos que virá pela frente. Apenas os goleiros não passaram pelas avaliações do dia, no CT da Barra Funda - trabalharam no campo.

Os demais jogadores de linha disponíveis - o zagueiro venezuelano Ferraresi e o volante paraguaio Bobadilla estão servindo suas seleções nas Eliminatórias - foram divididos em grupos de quatro atletas para os testes que se estenderam ao longo do dia.

"Nós aproveitamos esse momento para fazer testes de capacidades motoras dos atletas, nas vertentes de mobilidade, força, explosão e capacidade reativa, e ter um bom indicativo de como eles estão e o que a gente precisa polir. Eles estão muito bem treinados. Agora é uma questão de polimento final, visando ao Brasileiro e as demais competições que estão por vir", afirmou Adriano Titton, preparador físico do São Paulo.

"Nós avaliamos mobilidade de quadril, joelhos e tornozelos, avaliamos a força isocinética, a força isométrica de alguns grupos musculares, a força excêntrica dos músculos posteriores de coxa e o controle neuromuscular. Além disso, coletamos dados prévios de cada atleta, como a existência de lesões, para correlacionar esses dados e traçar o perfil de risco de cada atleta. Assim, podemos trabalhar em cima disso visando à prevenção de lesões", completou Igor Phillip, fisioterapeuta do clube.

O elenco trabalhará a semana inteira pela manhã e o técnico Luis Zubeldía começará a dar cara nos 11 escolhidos para a largada do Brasileirão. No sábado está agendado um jogo-treino com o São Bernardo no MorumBis e o técnico ainda não sabe se poderá contar com Lucas Moura, se reabilitando de um forte trauma no joelho direito sofrido diante do Palmeiras e entregue à fisioterapia.