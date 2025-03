Veja resultados da segunda rodada de liga de futebol amador de Ribeirão Pires

A segunda rodada da Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador movimentou Ribeirão Pires entre sexta-feira (14) e domingo (16). Os jogos foram disputados nos CTTs (Centros Técnicos de Treinamento) Ouro Fino e Jardim Caçula, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.

O grande destaque foi a goleada do Inter sobre o Maristela por 6 a 1, com três gols do atacante Matheus Fernandes, que agora lidera a artilharia do campeonato. O resultado impulsionou a equipe na tabela do Grupo A, enquanto o Maristela segue sem pontuar na competição.

Além da vitória do Inter, a rodada contou com outros confrontos acirrados e partidas equilibradas. No Grupo A, o Águia de Ouro venceu o Brisão por 3 a 0 e manteve a liderança com seis pontos. O Boa Sorte também chegou à segunda vitória consecutiva ao derrotar a ACEA por 4 a 0, dividindo a ponta da tabela com o Águia.

LEIA MAIS:

Veja resultados da primeira rodada de campeonato de futebol amador de Ribeirão Pires



No Grupo B, o Lagos venceu o Malorkas por 2 a 0 e segue como líder isolado com seis pontos. O Quarta Divisão superou o Beija Flor por 2 a 0 e ocupa a vice-liderança, enquanto o Jardim Luzo conquistou uma vitória apertada sobre o Leões por 1 a 0 e assumiu a terceira posição.

Já pelo Grupo C, o Alvorada levou a melhor sobre o Alvi Negro, vencendo por 3 a 1 e mantendo o índice de 100% de aproveitamento. O Santa Luzia bateu o Aliados por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança. O equilíbrio no grupo foi evidenciado pelo empate entre Barro Branco e Confiança em 1 a 1, deixando ambas as equipes na parte intermediária da tabela.

No Grupo D, o Vila Sueli bateu o Vasquinho por 2 a 1 e manteve a liderança com seis pontos. O Vila Suissa também se destacou ao vencer o Vila Gomes por 3 a 1, chegando aos três pontos na competição. O Planalto, por sua vez, conquistou uma vitória importante sobre o Soma por 2 a 0, embolando a classificação do grupo.

Com o encerramento da segunda rodada, apenas três equipes seguem com 100% de aproveitamento: Águia de Ouro, Boa Sorte e Alvorada, todas com seis pontos. O equilíbrio do torneio promete disputas intensas nas próximas rodadas, com equipes buscando recuperação e outras tentando se manter no topo.

Com o torneio avançando, a expectativa é de que a rivalidade esportiva e a emoção dos jogos sigam crescendo, proporcionando bons espetáculos ao público que acompanha a Liga Ribeirãopirense de Futebol Amador.

Confira os resultados:

Soma 0x2 Planalto

Vila Suissa 3x1 Vila Gomes

Vasquinho 1x2 Vila Sueli

Aliados 0x3 Santa Luzia

Águia de Ouro 3x0 Brisão

Lagos 2x0 Marlorkas

Leões 0x1 Jardim Luzo

Alvi Negro 1x3 Alvorada

Barro Branco 1x1 Confiança

Maristela 1x6 Inter

Beija Flor 0x2 Quarta Divisão

ACEA 0x4 Boa Sorte

Confira a classificação do campeonato:

Grupo A

1º Águia de Ouro (6 Pontos)

2º Boa Sorte (6 pts)

3º Inter (3 pts)

4º Brisão (1 pts)

5º ACEA (1 pt)

6º Maristela (0 pt)

Grupo B

1º Lagos (6 Pontos)

2º Quarta Divisão (4 pts)

3º Jardim Luzo (4 pts)

4º Beja Flor (3 pts)

5º Leões (0 pt)

6º Malorkas (0 pt)

Grupo C

1º Álvorada (6 Pontos)

2º Santa Luzia (3 pts)

3º Aliados (3 pts)

4º Barro Branco (2 pts)

5º Confiança (1 pt)

6º Alvi Negro (1 pt)

Grupo D

1º Vila Sueli (6 Pontos)

2º Vila Suissa (3 pts)

3º Vasquinho (3 pts)

4º Planalto (3 pts)

5º Soma (3 pts)

6º Vila Gomes (0 pt)