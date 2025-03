Vila do Doce terá concerto gratuito da Banda Sinfônica da cidade nesta quarta (19)

Nesta quarta-feira (19), a Vila do Doce receberá concerto especial em comemoração aos 71 anos de Ribeirão Pires. A Banda Sinfônica da Emarp (Escola Municipal de Artes) da cidade apresentará, gratuitamente, grandes clássicos do rock nacional e internacional. A atividade, promovida pela Prefeitura, terá início às 20h.

Grupo de 50 músicos executarão repertório com sucessos que marcaram gerações, entre as quais canções de Queen, Metallica, Coldplay e Legião Urbana. O concerto terá regência de Bruno Sousa, com regente assistente Lucas Henrique.

“Esse será um grande espetáculo que levará ao público o melhor da cultura de nossa cidade. Temos grandes talentos em nossa Escola Municipal, que com toda certeza farão apresentação memorável neste aniversário de Ribeirão Pires. Um orgulho para todos nós ver de perto um trabalho tão lindo”, afirmou a secretária de Cultura, Rosí de Marco.

Criada há quase 15 anos, a Banda Sinfônica está vinculada à Emarp, mantida pela Prefeitura de Ribeirão Pires. A Vila do Doce está situada à Rua Boa Vista, no Centro.