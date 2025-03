Veja os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira

Os apostadores que forem tentar a sorte na Quina no sorteio desta segunda-feira (17) podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 600 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:



08, 15, 24, 28, 68

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio do último sábado uma única aposta faturou o prêmio da loteria e levou para casa R$ 5.439.013,81. A aposta vencedora foi feita na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Outras cinquenta e uma apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 9.487,48. Na faixa dos três acertos, 4.268 apostas ganharam R$ 107,97.





Como é feita a aposta na Quina

Para levar o prêmio da Quina, o apostador deve acertar cinco dezenas sorteadas entre os 80 números disponíveis. Quem acertar a quadra ou o terno também é premiado.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.