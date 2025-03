Netuno se reapresenta com foco na Série D

O elenco do Água Santa se reapresentou, na manhã de ontem, após o rebaixamento no Paulista, para iniciar a preparação para a Série D do Brasileiro. Na Arena Inamar, o técnico Sérgio Guedes teve o primeiro contato com o elenco, e terá pouco menos de um mês até a estreia no Nacional.

A reapresentação contou com um elenco diferente do que iniciou 2025. O goleiro Ygor Vinhas, um dos pilares do Netuno nos últimos anos, foi para o Remo-PA, e é um dos atletas que deixaram o Água Santa após o Paulistão. Por outro lado, o clube deve anunciar reforços até o início da Série D.

Em sua segunda passagem pelo Água Santa, Guedes se mostra confiante pela virada de chave em relação ao Estadual. “Motivado para que possamos fazer um campeonato seguro, com sonhos reais para alcançar feitos ainda maiores”, disse na chegada ao time.

O primeiro compromisso da equipe diademense na Série D acontece no dia 12 de abril, quando recebe, em casa, o Pouso Alegre-MG, para a rodada inicial. Além do clube mineiro, o Netuno também encara Boavista-RJ, Maricá-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Porto Vitória-ES, Portuguesa e Rio Branco-ES no Grupo A-6.

Por conta do desempenho ruim no Paulista, o time da região não tem vaga no Brasileiro de 2026 e precisa de boa campanha para manter um lugar em torneios nacionais. Outra alternativa seria a conquista da Copa Paulista, com início em junho. Porém, a equipe ainda não oficializou a participação nesta edição.

