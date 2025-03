Outono começa na quinta-feira com temperaturas dentro da média na região

O outono de 2025 começa nesta quinta-feira (20), marcando a transição entre o verão e o inverno. Embora a previsão nacional indique temperaturas acima da média em várias regiões do país, no Grande ABC a tendência é de um clima mais ameno, sem extremos de calor.

Segundo a Climatempo, as chuvas devem ocorrer dentro da média esperada para a estação. No entanto, na região, a previsão para os primeiros dias do outono aponta máximas entre 24°C e 27°C e mínimas variando de 17°C a 20°C. Além disso, há expectativa de chuvas esparsas e aumento da nebulosidade, o que contribui para uma sensação térmica mais amena.

Nos próximos dias, a previsão indica madrugadas frescas e tardes agradáveis, refletindo o comportamento típico do outono na região.